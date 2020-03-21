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Факты / Украина

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 21 марта

По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.

  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Киевская область — 3 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
  • Львовская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Киев — 3 случая.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 07.00 в мире 261 886 человек заболели на коронавирус, жертв инфекции достигло 11 167, поправились более 88 тыс. человек

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4 032 смертных случаев в результате коронавируса.

  • Испания – 19 980 (скончались 1 002);
  • Германия – 13 957 (44);
  • Франция – 12 612 (450);
  • Швейцария – 4 176 (43);,
  • Великобритания – 3 983 (177);
  • Нидерланды – 2 994 (106);
  • Австрии – 2 388 (6);
  • Бельгия – 2 257 (37);
  •  Швеция – 1 623 (16);
  • Норвегия — 1552 тыс. (6);
  • Дания – 1 255 (9).

Также Факты ICTV писали, что в  Италии уже третья украинка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.

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