По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Киевская область — 3 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Днепропетровская область — 2 случая;

Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);

Львовская область — 1 случай;

Харьковская область — 1 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Киев — 3 случая.

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По состоянию на 07.00 в мире 261 886 человек заболели на коронавирус, жертв инфекции достигло 11 167, поправились более 88 тыс. человек

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4 032 смертных случаев в результате коронавируса.

Испания – 19 980 (скончались 1 002);

Германия – 13 957 (44);

Франция – 12 612 (450);

Швейцария – 4 176 (43);,

Великобритания – 3 983 (177);

Нидерланды – 2 994 (106);

Австрии – 2 388 (6);

Бельгия – 2 257 (37);

Швеция – 1 623 (16);

Норвегия — 1552 тыс. (6);

Дания – 1 255 (9).

Также Факты ICTV писали, что в Италии уже третья украинка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.