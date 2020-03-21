По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 3 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
- Львовская область — 1 случай;
- Харьковская область — 1 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Киев — 3 случая.
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По состоянию на 07.00 в мире 261 886 человек заболели на коронавирус, жертв инфекции достигло 11 167, поправились более 88 тыс. человек
В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4 032 смертных случаев в результате коронавируса.
- Испания – 19 980 (скончались 1 002);
- Германия – 13 957 (44);
- Франция – 12 612 (450);
- Швейцария – 4 176 (43);,
- Великобритания – 3 983 (177);
- Нидерланды – 2 994 (106);
- Австрии – 2 388 (6);
- Бельгия – 2 257 (37);
- Швеция – 1 623 (16);
- Норвегия — 1552 тыс. (6);
- Дания – 1 255 (9).
Также Факты ICTV писали, что в Италии уже третья украинка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.