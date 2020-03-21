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Факты / Украина

Коронавирус обнаружили у еще одного депутата

Еще один народный депутат заразился коронавирусом.

Об этом сообщил нардеп Сергей Шахов на странице в Facebook.

По словам Шахова, заражение коронавирусом подтвердили у народного депутата из группы Доверие Сергея Вельможного.

— Также появились тревожные новости, член моей команды Сергей Вельможный с сыном также попали в Александровскую больницу. Подтвердился вирус, — рассказал Шахов в прямом эфире.

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По его словам, предварительные результаты теста на коронавирус Вельможного и его сына, положительные.

Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции.

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