Коронавирус обнаружили у еще одного депутата

Еще один народный депутат заразился коронавирусом.
Об этом сообщил нардеп Сергей Шахов на странице в Facebook.
По словам Шахова, заражение коронавирусом подтвердили у народного депутата из группы Доверие Сергея Вельможного.
— Также появились тревожные новости, член моей команды Сергей Вельможный с сыном также попали в Александровскую больницу. Подтвердился вирус, — рассказал Шахов в прямом эфире.
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По его словам, предварительные результаты теста на коронавирус Вельможного и его сына, положительные.
Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции.
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