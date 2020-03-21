Первый случай коронавируса был подтвержден в Луцке. Наличие вируса подтвердил экспресс-тест, однако он имеет значительный процент погрешности.
Врачи ожидают результаты лабораторной проверки.
— Результат экспресс-теста — положительный. Проводят лабораторные исследования, — сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.
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Положительный результат показал житель села Липы Волынской области, который недавно вернулся из Франции.
Напомним, по состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.
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