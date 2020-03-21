В Тернополе с 23 марта прекращает свою работу общественный транспорт.

— Остаются только специальные перевозки исключительно для работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранительных органов и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина, — отметили в Тернопольской ОГА.

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Перевозки осуществляют троллейбусы №2,5,7,8,9,10,11 и автобусы № 1А, 5А, 6,8,23,25,35, на каждом из которых будет табличка Специальные перевозки с красным крестом.

Напомним, 20 марта в Тернопольской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, после чего власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.