20 в Киеве: подробности о 26 новых случаях коронавируса в Украине

В Украине за 22 марта зафиксированы 26 новых случая заражения коронавирусом.
20 новых случаев подтвердились в Киеве.
Три новых заражения произошли в Ивано-Франковской области, одно в Киевской, одно в Черкасской и одно во Львовской областях.
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Напомним, по состоянию на 22.30 в Украине зафиксировали еще 10 случаев заражения коронавирусом. Таким образом за сутки, 22 марта, выявлено 26 новых случаев.
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