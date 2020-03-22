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Факты / Украина

20 в Киеве: подробности о 26 новых случаях коронавируса в Украине

В Украине за 22 марта зафиксированы 26 новых случая заражения коронавирусом.

20 новых случаев подтвердились в Киеве.

Три новых заражения произошли в Ивано-Франковской области, одно в Киевской, одно в Черкасской и одно во Львовской областях.

Читайте: Ситуация с коронавирусом в Украине умеренная – Шмыгаль

Напомним, по состоянию на 22.30 в Украине зафиксировали еще 10 случаев заражения коронавирусом. Таким образом за сутки, 22 марта, выявлено 26 новых случаев.

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