Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни Covid-19.
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.