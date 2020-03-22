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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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09:35 - 22 марта

На Львовщине за все время с подозрением Covid- 19 обратилось 94 человека.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 53 пациента.

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22:11 - 21 марта

Сплошной комбинезон, перчатки и респиратор: каким должен быть защитный костюм врача:

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21:20 - 21 марта

По состоянию на 21.00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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20:18 - 21 марта

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни Covid-19.

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20:02 - 21 марта

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания Covid-19.

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19:35 - 21 марта

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человек на 10 квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовала КГГА.

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19:10 - 21 марта

КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

транспорт києва

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17:48 - 21 марта

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

— С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную Киеву территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 временно прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств, — заявил штаб ООС.

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17:22 - 21 марта

По состоянию на 21 марта в областную инфекционную клиническую больницу с подозрением на коронавирус обратилось 62 человека, из них 5-ро детей. Госпитализированы 53 человек, на амбулаторном лечении — 9.

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17:20 - 21 марта

А тем временем в Киеве продолжают массово скупать гречку, соль, овощи, мясо и средства для личной гигиены (прокладки, мыло).

И, конечно же, это все подкрепляется огромными очередями.

карантин у києві

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