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Факты / Украина

Кому и зачем нужно носить маску во время карантина — объяснение Минздрава

Хирургическая маска не защищает от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушно-крапельим путем.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Когда вводят карантин на территории всего государства и вас просят одевать маску — это делается с целью защиты от вас других людей, находящихся в помещении. Именно таким образом мы, при наличии респираторных симптомов, уменьшаем расстояние, на которое можем распространять возбудителя инфекционной болезни, — отметил он.

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Виктор Ляшко также добавил, что на сегодня пересмотрены рекомендации ВОЗ. Поэтому респираторы рекомендуют использовать медикам при контакте с больным коронавирусом.

Особенно это рекомендуется, если пациент находится в реанимационном отделении.

Как правильно носить маску и чем можно ее заменить — читайте в нашем материале.

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