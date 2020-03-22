Хирургическая маска не защищает от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушно-крапельим путем.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Когда вводят карантин на территории всего государства и вас просят одевать маску — это делается с целью защиты от вас других людей, находящихся в помещении. Именно таким образом мы, при наличии респираторных симптомов, уменьшаем расстояние, на которое можем распространять возбудителя инфекционной болезни, — отметил он.

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Виктор Ляшко также добавил, что на сегодня пересмотрены рекомендации ВОЗ. Поэтому респираторы рекомендуют использовать медикам при контакте с больным коронавирусом.

Особенно это рекомендуется, если пациент находится в реанимационном отделении.

Как правильно носить маску и чем можно ее заменить — читайте в нашем материале.