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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию 22 марта в Украине зафиксировали 40 случаев Covid-19, из которых три летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.

  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Киевская область — 3 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
  • Львовская область — 1 случай;
  • Харьковская — 1 случай;
  • Киев — 10 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 22 марта

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

К слову, сейчас в мире, по данным ВОЗ, разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса.

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