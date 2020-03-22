По состоянию 22 марта в Украине зафиксировали 40 случаев Covid-19, из которых три летальных.
В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 3 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
- Львовская область — 1 случай;
- Харьковская — 1 случай;
- Киев — 10 случаев.
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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
К слову, сейчас в мире, по данным ВОЗ, разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса.