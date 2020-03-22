Коронавирус в Укриане: куда звонить относительно Covid-19

Министерство здравоохранения обнародовало телефоны горячих линий относительно коронавируса Covid-19.
— Если у вас есть вопрос о распространении коронавирусной болезни, обратитесь по телефонам, указанным ниже. При симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу, — говорится в сообщении.
Горячие линии в 24 областях, а также в Киеве и Львове:
- Правительственная горячая линия — 15-45
- Министерство иностранных дел — 044 238 16 57
- Министерства здравоохранения — 0 800 505 201
- Центр общественного здоровья Минздрава — 0 800 505 840
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