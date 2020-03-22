Минздрав сообщает о еще 10 случаях коронавируса — всего 73 инфицированных

По состоянию на 22.30 в Украине зафиксировали еще 10 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом за сутки, 22 марта, выявлено 26 новых случаев.

Коронавирус официально подтвержден:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев — 29 (из них 20 обнаружено за последние сутки);

Киевская область — 5, из которых 1 за последние сутки;

Львовская область — 2, из которых 1 за последние сутки;

Тернопольская область— 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный);

Черкасская — 1 подтвержден за последние сутки.

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Напомним, министр здравоохранения Украины выступает за введение в стране чрезвычайного положения.