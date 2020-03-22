Минздрав призывает студентов старших курсов медвузов присоединиться к борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения обратилось к студентам-медикам пятых-шестых курсов с просьбой присоединиться к борьбе с коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Министерство здравоохранения призвало к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями коронавирусной инфекции студентов-медиков, в том числе, интернов, которые находятся на заочном отделении, а также студентов пятых-шестых курсов, — отметил он.

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Виктор Ляшко также призвал студентов-медиков контактировать с ответственными лицами в медицинских университетах и ​​помочь медикам на местах выполнить свою работу.

Напомним, ранее Виктор Ляшко уже сообщал, что отрабатывается возможность привлечения студентов старших курсов для борьбы с коронавирусом.