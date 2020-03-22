МВФ обещает Зеленскому увеличение поддержки из-за коронавируса

МВФ увеличит сумму поддержки Украины в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается после телефонного разговора президента Владимир Зеленский и директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

— Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан, — говорится в сообщении.

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Также они обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ.

Стороны договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами.

Напомним, 16 марта во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.