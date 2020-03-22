PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

МВФ обещает Зеленскому увеличение поддержки из-за коронавируса

МВФ увеличит сумму поддержки Украины в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается после телефонного разговора президента Владимир Зеленский и директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

— Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан, — говорится в сообщении.

Читайте: МВФ готов выделить на борьбу с коронавирусом кредитов на $1 трлн

Также они обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ.

Стороны договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами.

Напомним, 16 марта во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

Источник: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка