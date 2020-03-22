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Факты / Украина / Общество

Противодействие коронавирусу: в Киеве будут дезинфицировать жилые дома

В Киеве в связи с распространением коронавируса будут дезинфицировать жилые дома.

В КГГА для дезинфекции многоквартирных домов выделили 23 млн грн.

Также с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса, из них — три летальных, один пациент выздоровел и его уже выписали из больницы.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.

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