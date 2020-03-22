Сегодня в Украину доставят два вида тестов для определения коронавируса

22 марта в Украину доставят два вида тестов для диагностики коронавируса- тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

В Минздраве подчеркнули, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи. В случае, если медик прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирус, ему делают два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

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Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР.

После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые меры.

В случае, если оба теста покажут отрицательный результат, то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

В регионах каждый день в лаборатории уже проводят тесты ПЦР. На этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро в украинские аптеки поступит 1 млн масок, а в больницы — 10 млн тестов на коронавирус.