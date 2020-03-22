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Факты / Украина

Ситуация с коронавирусом в Украине умеренная – Шмыгаль

Ситуация с распространением коронавируса в Украине является умеренной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— От имени правительства уверяю вас, что ситуация с коронавирусом в Украине является умеренной. Мы четко знаем когда, где и какие меры должны быть предприняты и работаем над этим, — сказал он.

Для примера он привел области, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В этих областях введен режим чрезвычайной ситуации.

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Шмыгаль добавил, что правительство думает об экономических последствиях для страны.

— Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями по получению помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики. Да, будет тяжело. Да, придется отказаться от многих привычных вещей. Но совместными усилиями мы без сомнения одолеем коронавирус, — сказал премьер.

Напомним, 18 марта Шмыгаль заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины в случае необходимости.

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