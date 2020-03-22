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Факты / Украина

У депутата ОПЗЖ подтвердился коронавирус — нардеп

У депутата Верховной Рады из оппозиционной платформы За жизнь Александра Лукашева обнаружен коронавирус.

Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Официального подтверждения пока нет.

Лукашев является замглавы комитета по вопросам образования и науки.

Читайте: У жены нардепа Шахова подтвердили коронавирус

Нардеп был руководителям именного Фонда Сергея Шахова.

Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции.

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