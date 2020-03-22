УГКЦ предложила переоборудовать свои храмы в больницы для больных Covid-19

Украинская греко-католическая церковь готова отдать свои храмы под больницы в случае эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом заявил глава УГКЦ Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Департамент информации УГКЦ.

По его словам, в этих госпиталях священники вместе с врачами будут спасать людей.

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— Если будет нужно, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами (Врачами — Ред.) будем спасать человеческие жизни. Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает, — сказал он.

Глава УГКЦ напомнил, что во времена Майдана греко-католические храмы, монастыри переоборудовали в больницы и в подпольные госпитали.

Он призвал состоятельных людей и бизнес вложить деньги в спасение и защиту людей от эпидемии.

Напомним, по состоянию на вечер, 22 марта, в Украине зафиксировано 63 случаев заболевания.