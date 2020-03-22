В Украине подтверждены 63 случая коронавируса

В Украине официально подтверждены 63 случая заражения коронавирусом Covid-19. Таким образом зафиксированы 16 новых случаев заражения.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

— По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая, — сказал он.

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Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 22 марта в Украине было зафиксировано 47 случаев заболевания. Наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Черновицкой области (25). В Киеве коронавирусом заболели 10 человек.