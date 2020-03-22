У восьми человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им было сделано два повторных тесты, которые оказались отрицательными.
Таким образом, Минздрав опроверг ранее распространенную информацию о том, что восемь украинцев выздоровели от коронавируса.
Всего по состоянию на 22 марта в Украине подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом:
- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный)
- Киев — 9;
- Киевская область — 4;
- Львовская область — 1;
- Тернопольская область — 1;
- Черновицкая область — 25 (1 летальный).
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Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19. Из них 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.
Вирусологическая референс-лаборатория исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что первый украинец смог вылечиться от коронавируса.