Какие лекарства будут ввозить в Украину без пошлины (СПИСОК)

Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.

В перечень лекарств и медоборудования вошли также тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и фибробронхоскопы.

Также в Украину без пошлины и НДС будут ввозить:

фибробронхоскопы;

дозаторы кислорода с увлажнителями;

рентгеновские передвижные аппараты;

парацетамол;

инсулин;

лидокаин;

фуросемид;

дезинфекционные средства;

респираторы;

ларингоскопы;

шприцы;

каталки;

антисептики на хлоргексидин;

этаноловые растворы.

Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

К слову, всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса. Три случая заражения в Украине оказались летальными, а один человек полностью выздоровел.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.

Источник: Новая таможня