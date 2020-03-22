Какие лекарства будут ввозить в Украину без пошлины (СПИСОК)

Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.
В перечень лекарств и медоборудования вошли также тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и фибробронхоскопы.
Также в Украину без пошлины и НДС будут ввозить:
- фибробронхоскопы;
- дозаторы кислорода с увлажнителями;
- рентгеновские передвижные аппараты;
- парацетамол;
- инсулин;
- лидокаин;
- фуросемид;
- дезинфекционные средства;
- респираторы;
- ларингоскопы;
- шприцы;
- каталки;
- антисептики на хлоргексидин;
- этаноловые растворы.
Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита
К слову, всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса. Три случая заражения в Украине оказались летальными, а один человек полностью выздоровел.
Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.
Источник: Новая таможня