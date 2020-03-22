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Факты / Украина / Общество

Какие лекарства будут ввозить в Украину без пошлины (СПИСОК)

Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.

В перечень лекарств и медоборудования вошли также тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и фибробронхоскопы.

Также в Украину без пошлины и НДС будут ввозить:

  • фибробронхоскопы;
  • дозаторы кислорода с увлажнителями;
  • рентгеновские передвижные аппараты;
  • парацетамол;
  • инсулин;
  • лидокаин;
  • фуросемид;
  • дезинфекционные средства;
  • респираторы;
  • ларингоскопы;
  • шприцы;
  • каталки;
  • антисептики на хлоргексидин;
  • этаноловые растворы.

Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

К слову, всего в Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса. Три случая заражения в Украине оказались летальными, а один человек полностью выздоровел.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.

Источник: Новая таможня

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