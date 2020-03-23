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Факты / Украина / Политика

10 дней с коронавирусом: Шахов рассказал о самочувствии

Больной коронавирусом член депутатской группы Доверие Сергей Шахов рассказал, как проходит десятый день его заболевания.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

— Кашель сухой и тяжелый! Температуру сбили до 37! Насморк! Боль в горле (пью много жидкости)! Спал хорошо (это первая спокойная ночь)! Аппетита нет (двое суток не ем), но это может быть из-за больничных условий. Время от времени болит голова! — описал свои симптомы Сергей Шахов.

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О том, что нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом, стало известно 18 марта 2020 года. Накануне он находился в Италии. Позже коронавирус также подтвердили у его жены.

21 марта 2020 года Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.

Источник: Сергей Шахов

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