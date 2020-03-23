Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании стабилизационного фонда государства для социальных выплат и поддержки бизнеса.

По его словам, он будет составлять около 200 млрн грн.

— Этого достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров и тех, кто будет нуждаться в помощи в связи с тем, что потеряет работу. Мы фактически остановили страну — транспорт, межобластное сообщение, остановлена большая часть крупного и среднего бизнеса. Государство должно поддержать этих людей и бизнес, — добавил он во время эфира Свободы слова на ICTV.

Читайте: Кризис и изменения: что несет коронавирус для экономики мира и Украины

Он отметил, что важно заботиться о бизнесе, ведь он после кризисного периода будет вытаскивать нашу экономику.

Премьер-министр также сказал, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет для наработки решений, которые позволят наиболее мягко пройти этап кризиса и начать развиваться после его завершения.

В то же время Украина подходит к возможному кризису более подготовленной, чем в 2008 году, отметил Шмыгаль.

К слову, в МВФ заявляют, что коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост.