Biopharma передала лаборатории Минздрава оборудование для определения коронавируса

Вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава получила полный комплект оборудования, который позволит проводить до 2 тыс. тестов на коронавирус в сутки. Благотворительную помощь на передовую борьбы с инфекцией передали компании UFuture и Biopharma.

— Сегодня вирусологическая референс-лаборатория получила благотворительную помощь от компании Biopharma. Это приборы, которые позволят быстро проводить лабораторную диагностику на коронавирус. Вместе с оборудованием мы получили наборы тест-систем, реагенты и все необходимые составляющие, — говорит заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Людмила Черненко.

Сейчас референс-лаборатория Минздрава проверяет все позитивные результаты тестирования на коронавирус из регионов. Именно здесь определяют конечный результат и дают подтверждение или опровержение инфицирования.

— Мы находимся, можно сказать, на передовой и получаем образцы ежедневно со всех областных лабораторных центров. Если две недели назад приходило до нескольких десятков образцов в сутки, сегодня мы получаем пробы сотнями. Поэтому помощь очень своевременная, можно эффективно использовать и персонал, и лабораторию, и представленные реагенты. Мы увеличим количество исследованных образцов и будем реагировать максимально быстро, — говорит заведующая лабораторией Ирина Демчишина.

Оборудование, по словам специалиста, современное и надежное. Материалы для проб готовит аппарат Thermo Fisher Scitific. Последующий ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция — один из подтвержденных способов определения возбудителя, — Ред.) делает оборудование фирмы Bio-Rad CFX 96, которое оснащено специальными тест-системами. Стоит весь комплекс около 6 млн грн.

— Для эффективного лечения больных необходимо максимально быстро установить диагноз. Сегодня коронавирусная инфекция еще слабо изучена, но понятно одно: только ПЦР-анализ дает четкий и точный результат, чем конкретно болеет человек, чтобы сделать лечение максимально эффективным, — говорит глава наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко.

Оборудование позволяет производить до 100 тестов в час, соответственно — около 2 тыс. проверок в сутки. Это значительно повысит скорость диагностирования. Предприниматели готовы инвестировать в общественное здравоохранение и дальше. Обещают делать все, чтобы люди как можно скорее вернулись к обычной жизни.

— Наша задача сейчас помочь украинцам побороть коронавирус и вернуться на свои рабочие места, к обычному образу жизни. Большой бизнес должен восстановить производство, зарабатывать деньги, создавать ценность и двигать экономику. Люди — жить как раньше. Рад, что много бизнесменов на разных уровнях помогают бороться с этой проблемой. Уверен, что вместе мы победим коронавирус и точно преодолеем кризис, — уверен основатель компании UFuture Василий Хмельницкий.

Помимо оборудования для лаборатории, компании UFuture и Biopharma подарили аппараты искусственной вентиляции легких третьей инфекционной больнице Белой Церкви, опорному медучреждению области.

