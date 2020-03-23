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Факты / Украина

Депутат Слуги народа сдал позитивный тест на коронавирус

У депутата от Слуги народа Руслана Горбенко подозрение на коронавирус. Он находится в Александровской больнице.

Один из двух его тестов на Covid-19 оказался позитивным.

По его словам, он не контактировал ни с депутатом Сергеем Шаховым, ни с Александром Лукашевым.

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— В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом полегчало, в субботу я приехал в больницу и настоял на рентгене, потому что при прослушивании все вроде было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких, — написал он.

Он добавил, что сейчас сдал третий тест и ждет результатов.

Ранее у нардепа Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Недавно он вернулся из Италии.

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