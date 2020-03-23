До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков

В течение дня, 23 марта экспресс-тесты для выявления коронавируса передадут во все области Украины.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков — начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны, — подчеркнул он.

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Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Источник: Arsen Avakov