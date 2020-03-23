Количество больных коронавирумос в Киеве растет, в столице зафиксировано 24 больных коронавирусом.

Из 14 новых подтвержденных случаев — 8 женщин от 25 до 49 лет и 6 мужчин от 23 до 56 лет.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

Большинство больных вернулись из-за границы: Франция, Испания, Германия.

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В двух случаях люди заразились от других больных: в Житомирской области и Киеве.

Сейчас 13 из 24 больных находятся в больницах, 11 больных — на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на 10.00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.