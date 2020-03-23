Когда Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик заболевания коронавирусом в стране не произойдет при условии соблюдения всех ограничений.

— Я буду считать, что моя миссия выполнена, когда я буду знать, что в Украине пик так и не наступил. Потому что мы принимаем все меры, чтобы вспышка не произошла. Потому что пик коронавируса — это паралич системы здравоохранения, пик может привести к тому, что у нас будут проблемы с предоставлением медицинской помощи, поэтому мы все должны быть сознательными, — отметил Ляшко во время эфира Свободы слова на телеканале ICTV.

По его словам, если Украина сможет отойти от пика заболеваемости, то отечественная медицинская система сможет предоставить помощь всем, кто в ней будет нуждаться.

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По словам Ляшко, ранее медицинские учреждения готовились принимать лишь единичные случаи коронавируса, то теперь от этой практики отказываются. Сейчас готовят другие учреждения, которые будут предоставлять реанимационную помощь. 80% больных будут получать помощь амбулаторно, поскольку не будет показаний для госпитализации.

Для медиков скорых создадут онлайн-карту инфекционных отделений, оснащенных аппаратами для искусственной вентиляции легких, которые готовы принимать больных коронавирусом.

— То есть, врачи будут видеть, что в одной из больниц свободных два койко-места для больного с коронавирусом, то туда и будут госпитализировать, — рассказал Виктор Ляшко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине достаточно тест-систем для обнаружения коронавируса.