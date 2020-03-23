На этой неделе Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание для введения чрезвычайного положения в Украине, и президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал некоторых политиков не хайповать на этой теме.

– В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом, фактически, равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам, – отметил он.

По его словам, сейчас любые шаги власти направлены только на сохранение жизни и здоровья украинцев.

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– Во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу, – добавил Зеленский.

Он также заверил, что такие действия получат и моральную, и юридическую оценку.

Ранее состоялся согласительный совет, на котором лидеры парламентских фракций выступили против введения чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, на внеочередном заседании 23 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию еще в трех областях — Донецкой, Тернопольской и Черкасской (в целом в девяти).

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.