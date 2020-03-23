Курс валют в обменниках: гривна укрепилась на 10 копеек

В валютных обменных пунктах Украины и на “черном рынке” неделя началась со снижения стоимости доллара к гривне.

В обед 23 марта в обменниках покупают доллар по 28,10 грн, а продают по 28,20 грн.

Покупка одного евро обойдется в 29,62 грн, в продаже — 30,10 грн.

На “черном рынке” средний курс доллара держится на уровне 27,85 грн, а продажи — 28,16 грн.

Курс евро при покупке — 29,36 грн, продажа — 29,87 грн.

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В банках пока остается курс, который дает Национальный банк Украины — 27,74 грн к доллару и 29,64 грн к евро.

К слову, Приватбанк перевел все валютные операции в онлайн на период карантина в Украине.

Клиенты банка могут менять доллары и евро через мобильный банк Privat24, веб-версию Privat24 или сеть терминалов самообслуживания.

Данные: finance.ua