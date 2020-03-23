Ляшко рассказал, как хоронить умерших от Covid-19

При погребении умерших от коронавирусной инфекции следует избегать большого скопления людей и прощальных поцелуев.

В условиях распространения коронавируса ритуальные обряды несут риск, как и любые другие скопления людей, сообщили в Минздраве.

— Там, где возможно большое скопление людей, где возможны прощальные поцелуи, есть риск. Его надо исключить. Мы вынуждены вам порекомендовать уменьшить время и количество гостей, которые провожают умершего от Covid-19 человека в последний путь, — заявил во время брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, это чревато инфицированием, а также это нарушение правил карантина, что может повлечь за собой административную ответственность.

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В то же время никаких рекомендаций ВОЗ по поводу захоронения умерших от коронавируса нет, добавил Ляшко. Но в Украине работают над такой инструкцией.

— Всемирная организация здравоохранения не дает никаких рекомендаций по поводу захоронения больных коронавирусом людей. В то же время наш оперативный штаб, который работает при Минздраве, подробно рассматривал этот вопрос и определил все риски, которые могут возникнуть при погребении больных Covid-19. Мы разработали специальную инструкцию. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, который четко покажет нам (что делать, — Ред.) на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить распространения инфекции, — подытожил замминистра.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли.