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Чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса ввели еще в трех областях

Чрезвычайная ситуация в целях предотвращения распространения нового коронавируса введена еще в трех областях.

Решение ввести ЧП в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях Кабинет министров принял на заседании 23 марта.

— Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте: Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях.

Фото: Dreamstime

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