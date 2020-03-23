Нардепа Лукашева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Александра Лукашева госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако диагноз пока не подтверждено.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Народный депутат проходит обследование в Александровской больнице. Он сдал анализы и прошел повторный тест на Covid-19. Но результатов пока нет.
— Хочу отметить и опровергнуть слухи, которые распускают некоторые коллеги. Сейчас анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней у меня температура около 37.Буду держать вас в курсе, — написал Александр Лукашев.
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Также в Александровской больнице находится еще один народный депутат — Сергей Вельможный. Он был госпитализирован накануне вместе с сыном.
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