Нардепам предлагают два месяца работать в режиме онлайн (ДОКУМЕНТ)

В Верховной Раде появился законопроект №3250 об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний и заседаний парламентских комитетов, в котором парламенту предлагают работать в режиме видеоконференции в течение двух месяцев.

Соответствующий проект предлагает создать правовую основу для обеспечения возможности принятия Верховной Радой и ее комитетами решений в режиме видеоконференции, связанных с предотвращением возникновения и распространения эпидемий и пандемий коронавирусной болезни Covid-19.

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Предполагается, что законы, принятые парламентом на таких пленарных заседаниях, председатель Верховной Рады безотлагательно будет подписывать и направлять президенту.

Законопроект про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань коміт… by Віта Гірко on Scribd

По мнению авторов законопроекта, именно таким образом можно избежать блокирования работы парламента.

Напомним, ранее в фракции Голос сообщили, что на этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады.

Однако во время согласительного совета лидеры парламентских фракций не смогли договориться, в каком формате провести заседание.