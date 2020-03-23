Один покупатель на 10 кв м: как работает ограничение в супермаркетах Киева

Киевские супермаркеты ограничили количество людей, которые одновременно могут находиться в помещении. На входах в магазин стоят охранники, которые согласно нормам, запускают людей в порядке очереди.

Некоторые сети буквально восприняли требование пребывания одного покупателя на площади 10 кв. метров.

— В ответ на решение местной власти, мы вводим ограничение на количество людей в магазинах из расчета один человек на 10 квадратов. Сколько людей находится в торговом зале одновременно, зависит от площади торгового зала. Есть супермаркеты, где это 70-80, а есть где 200-300 человек. Количество людей контролируется на входе охраной. Когда в зале в есть предельный показатель, считается по принципу один вышел — другой зашел, — рассказала руководитель департамента корпоративных групп Fozzy Group Нина Мищенко.

А вот в АТБ стараются не запускать в помещение более 15 человек одновременно.

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— Мы стараемся придерживаться правила: не более 10 — 15 человек одновременно в супермаркете. За это у нас отвечают охранники, — сообщили в управлении по корпоративным коммуникациям АТБ.

Через такие требования у некоторых магазинов формируются очереди из покупателей.

— Есть небольшие очереди в некоторых местах. Когда собираются адекватные люди, то они нормально реагируют на ситуацию. Но бывают и конфликты, — добавляют в АТБ.

Напомним, ранее мы писали, что сетевые операторы Fozzy Group и Novus с 18 марта 2020 года сократили время работы своих магазинов, чтобы работникам было легче добраться домой в связи с ограничениями работы транспорта из-за карантина.