Оккупанты в Крыму возбудили уголовное дело против Чубарова

В Крыму возбудили уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Оккупанты обвиняют его в якобы организации массовых беспорядков в 2014 году у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым, сопровождавшихся насилием.

— Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов «Верховного Совета Автономной Республики Крым», где планировалось рассмотрение вопроса об отчете «республиканского правительства», для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания «Верховного Совета» и лично руководил участвующими в них сторонниками Меджлиса, — говорится в сообщении следственного комитета РФ.

Читайте: Подбрасывание «запрещенных» книг и обыски: оккупанты продолжают репрессии в Крыму

Чубаров уже прокомментировал решение крымских «властей» открыть дело против себя.

— Опять? Дебилы…, — написал он в Facebook.

Напомним, Чубаров предложил россиян, которые незаконно переселяются в оккупированный Крым, карать по уголовному кодексу Украины.