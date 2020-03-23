Пятеро жителей Обуховского района Киевской области заболели коронавирусом Covid-19.
Их тесты на заболевания дали положительный результат, сообщил и. о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
— Утром в больницы обратились 29 человек с возможным подозрением на Covid-19. С помощью экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека. Тест-системы показали семь больных. Но в то же время лабораторно подтвержденных пять случаев, — рассказал и. о. главы Киевской ОГА на брифинге в понедельник.
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По его словам, возраст инфицированных от 30 до 57 лет, все они из Обуховского района.
Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли.
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