Работники скорой не будут проводить тесты на коронавирус — Минздрав

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на Covid-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

— Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на Covid-19, — отмечают в Минздраве.

Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для санитарной сортировки, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Читайте: К концу дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков

Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

— Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия, — добавили в Минздраве.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.