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Факты / Украина / Общество

Рассчитан наихудший сценарий распространения коронавируса в Украине — Емец

В Украине существует рассчитанный наихудший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, его можно сравнить с ситуацией в Италии.

Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец.

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда следует учитывать возможность наиболее критического развития событий.

— Нужно продумать худший сценарий для этой проблемы. Тогда мы сможем провести аналогию с Италией и Испаниею. Поэтому главный саниарний врач и мой заместитель имеют сценарий наихудшего развития событий, — сказал Емец.

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Наказания за нарушения карантина при коронавирусе

К слову, Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается не только в предупредительных мерах, но и в лечении болезни.

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