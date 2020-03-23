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Факты / Украина

СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе, некоторые задания были из РФ

С прошлой недели СБУ разоблачила 38 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.

В частности, сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который, по заданию российской стороны, публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении Cоvid-19 в Украине.

Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей, которые заказчики планировали использовать для подготовки ложных новостей.

Соответствующие задачи украинцу поступали от куратора из Российской Федерации.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями по ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Всю информацию о разоблаченных правонарушителях СБУ передала Нацполиции.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на коронавирусе.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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