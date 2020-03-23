ТВ онлайн для всех: Ланет.TV дарит промокод для просмотра ТВ-каналов Viasat

Смотрите любимые каналы онлайн, воспользовавшись специальным предложением от Ланет.TV.

С 17 марта на территории Украины усилили противоэпидемические мероприятия на время карантина. Это значит, что до 4 апреля будут закрыты все торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры и спортклубы. Людям рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.

В связи с этим многие задаются вопросом: чем же заниматься дома столь длительный срок. Большинство украинцев находят логичный ответ и выход в просмотре ТВ онлайн. Ведь вы можете смотреть ТВ-каналы с любого устройства и в любом месте, нужен только интернет.

К тому же, можно забыть про бумажные телепрограммы, ведь во всех сервисах ТВ онлайн есть встроенная электронная ТВ-программа на 1-2 недели вперед. Телевиденье онлайн стало некой панацеей после кодирования спутникового сигнала, оно же спасет нас от скуки и теперь.

Как смотреть ТВ через интернет

Все предельно просто. Вам понадобиться стабильный сигнал интернета и любое смарт-устройство с большим экраном, будь то телевизор, смартфон или ноутбук. Далее нужно скачать сервис для просмотра интернет-телевидения и зарегистрироваться в нем. Смотреть онлайн любимые каналы сначала, во время льготного периода, можно бесплатно.

Большим минусом является то, что смотреть телевизор онлайн бесплатно можно лишь ограниченный срок: от 1 до 5 дней. Дальше смотреть каналы онлайн можно будет только после внесения ежемесячной абонплаты.

На период карантина сервис онлайн-ТВ Ланет.TV дарит новым абонентам промокод tv_karantyn, по которому вы получаете 75 грн на основной и 75 грн на бонусный счет в сервисе.

Активировав промокод в меню “Счет”, вы получаете доступ к просмотру культовых кинолент и сериалов на каналах онлайн: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live. Сверяйтесь с онлайн ТВ-программой, выбирайте любимый фильм и наслаждайтесь просмотром.

Как подключить Ланет.TV

Перейдите на сайт lanet.tv или скачайте приложение интернет-ТВ сервиса Ланет.TV в Google Play; Зарегистрируйтесь и подтвердите ваш номер телефона; Активируйте промокод tv_karantyn в личном кабинете; Смотрите фильмы онлайн в отличном качестве.

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Кроме того, это прекрасная возможность оценить все преимущества ТВ онлайн:

программа ТВ в электронном виде;

возможность смотреть ТВ в прямом эфире, смотреть фильмы онлайн в записи;

родительский контроль;

поддержка 24/7;

вещание в превосходном качестве и т. д.

Сверившись с ТВ-программой в сервисе Ланет.TV, вы можете смотреть любимые каналы онлайн: СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие.

К слову, ранее мы писали о том, как уберечь себя от мошенников и смотреть телевидение легально после кодирования спутниковых каналов.