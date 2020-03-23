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Факты / Украина

У депутата Слуги народа Горбенко обнаружили коронавирус

Нардеп от фракции Слуга народа Руслан Горбенко заболел коронавирусом.

— У нашего коллеги, нардепа от Слуги народа Руслана Горбенко, обнаружен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких, — отметила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Она добавила, что в последний месяц он не выезжал за границу.

Ранее Факты ICTV писали, что у  депутата от Слуги народа Руслана Горбенко подозрение на коронавирус. Чтобы поставить точный диагноз нардепу, пришлось сделать три теста.

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