В Днепре на улице Антоновича произошла авария — столкнулись автомобили ВАЗ и Opel.
Инцидент произошел около 23.30 22 марта.
По предварительной информации, полученной от водителей, автомобиль ВАЗ двигался по улице Владимира Антоновича в сторону проспекта Поля. Opel ехал по улице Савченко и врезался в бок ВАЗа.
-
В Днепре столкнулись ВАЗ и Opel: есть пострадавшие / 5 фотографий
Читайте: В Днепре под грузовиком провалился асфальт
В результате столкновения травмировался мужчина, получив перелом ноги.
На место происшествия прибыли медики и полицейские. Врачи оказали пострадавшему помощь и госпитализировали его в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться следователь по ДТП.
Ранее в Днепре в результате аварии между тремя авто погибли два человека.
Источник: Информатор
Фото: ИнформаторТеги: Днипро, ДТП, ДТП у ДніпріЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-
X