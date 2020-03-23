









В Днепре столкнулись ВАЗ и Opel: есть пострадавшие / 5 фотографий

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В результате столкновения травмировался мужчина, получив перелом ноги.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Врачи оказали пострадавшему помощь и госпитализировали его в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться следователь по ДТП.

Ранее в Днепре в результате аварии между тремя авто погибли два человека.