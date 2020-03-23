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Факты / Украина

В Днепре столкнулись ВАЗ и Opel: есть пострадавшие

В Днепре на улице Антоновича произошла авария — столкнулись автомобили ВАЗ и Opel.

Инцидент произошел около 23.30 22 марта.

По предварительной информации, полученной от водителей, автомобиль ВАЗ двигался по улице Владимира Антоновича в сторону проспекта Поля. Opel ехал по улице Савченко и врезался в бок ВАЗа.

В Днепре столкнулись ВАЗ и Opel: есть пострадавшие / 5 фотографий

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В результате столкновения травмировался мужчина, получив перелом ноги.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Врачи оказали пострадавшему помощь и госпитализировали его в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться следователь по ДТП.

Ранее в Днепре в результате аварии между тремя авто погибли два человека.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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