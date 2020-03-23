В Киеве зафиксировали еще четыре случая заболевания Covid-19. Количество больных в столице выросло до 28 человек.
Среди новых четырех случаев:
- 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне;
- 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области;
- женщина в возрасте 28 лет — вернулась из Австрии;
- 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.
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Двое пациентов сейчас находятся в Александровской больнице. А двое — на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.
Напомним, ранее стало известно, что пятеро жителей Обуховского района Киевской области заболели коронавирусом Covid-19. Возраст инфицированных от 30 до 57 лет.
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