В Киеве зафиксировали еще четыре случая заболевания Covid-19. Количество больных в столице выросло до 28 человек.

Среди новых четырех случаев:

17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне;

53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области;

женщина в возрасте 28 лет — вернулась из Австрии;

21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

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Двое пациентов сейчас находятся в Александровской больнице. А двое — на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Напомним, ранее стало известно, что пятеро жителей Обуховского района Киевской области заболели коронавирусом Covid-19. Возраст инфицированных от 30 до 57 лет.