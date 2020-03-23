Тест на коронавирус показал положительный результат у жительницы Мукачево. Это первый случай Covid-19 на Закарпатье.

— У женщины оказался положительный результат тестирования методом ПЦР на Covid-19. Данное лицо изолировано, направлено на госпитализацию в областную клиническую инфекционную больницу в Ужгороде, — сообщает Закарпатская ОГА.

Сейчас женщина находится под наблюдением медиков, ее состояние удовлетворительное.

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Однако для подтверждения диагноза сделают еще один тест в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве.

По данным местных СМИ, инфицированная — 68-летняя женщина, муж которой 20 марта вернулся из Италии.

Напомним, 23 марта самолет Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.