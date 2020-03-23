У пассажиров поезда четырех столиц не обнаружили коронавирус

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из стран Балтии и Беларуси, коронавируса не обнаружено.

— Все пассажиры прошли температурный скрининг. У пятерых было установлено подозрение на Covid-19. Им провели быстрые тесты на коронавирус. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке, — рассказали в Минздраве.

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Результаты быстрых тестов на Covid-19 у всех пяти пассажиров отрицательные.

— Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор, — добавили в ведомстве.

Напомним, в 15.45 23 марта поезд из Беларуси, Латвии и Литвы с украинцами прибыл на железнодорожный вокзал в Киеве. Пассажиров встречал автобус с медперсоналом и полиция.