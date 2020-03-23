В Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.
Заболевание обнаружили методом ПЦР.
По состоянию на 23 марта в Тернопольской области зарегистрировано два случая заболевания Covid-19, еще два случая остаются под подозрением, 30 случаев опровергнуты.
У кого обнаружили коронавирус пока неизвестно.
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Напомним, первый случай коронавируса зафиксировали на Тернопольщине 20 марта. Вирус обнаружили у жителя Залещиков, 57-летнего священника.
После этого местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а с 23 марта в Тернополе прекратил работу общественный транспорт.
Остались только специальные перевозки для отдельных категорий работников.
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