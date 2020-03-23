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Факты / Украина

У замглавы Харьковского облсовета подтвердился коронавирус

Заместитель главы Харьковского областного совета Владимир Скоробагач заразился коронавирусом.

О результатах теста, результаты которого пришли из Германии, сообщила пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

По ее словам, чиновник с пневмонией госпитализирован в одну из больниц Киева.

На стационарном лечении находится и его супруга Виктория, у которой коронавирус был подтвержден в пятницу, 20 марта.

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Сейчас неизвестно, инфицирован ли еще кто-то из семьи заместителя председателя Харьковского облсовета.

Напомним, у депутата от Слуги народа Руслана Горбенко подозрение на коронавирус. Один из тестов показал позитивный результат.

Источник: KHARKIV Today

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