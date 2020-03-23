У замглавы Харьковского облсовета подтвердился коронавирус

Заместитель главы Харьковского областного совета Владимир Скоробагач заразился коронавирусом.
О результатах теста, результаты которого пришли из Германии, сообщила пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.
По ее словам, чиновник с пневмонией госпитализирован в одну из больниц Киева.
На стационарном лечении находится и его супруга Виктория, у которой коронавирус был подтвержден в пятницу, 20 марта.
Читайте: В Киеве коронавирус подтвердили еще у четырех человек
Сейчас неизвестно, инфицирован ли еще кто-то из семьи заместителя председателя Харьковского облсовета.
Напомним, у депутата от Слуги народа Руслана Горбенко подозрение на коронавирус. Один из тестов показал позитивный результат.
Источник: KHARKIV Today
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==