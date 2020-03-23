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Факты / Украина

Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом – Емец

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается не только в предупредительных мерах, но и в лечении болезни.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Илья Емец.

— Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, на данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране, — сказал он.

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По его словам, сейчас власти прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом.

Емец отметил, что в Украине удалось восстановить вертикаль санитарной службы и назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом.

Министр подчеркнул, что эта вертикаль будет ключевой в борьбе с коронавирусом.

Напомним, Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Источник: 112 Украина

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