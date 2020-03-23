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Факты / Украина

Украинцам разрешат въезд из-за границы только после тестирования на коронавирус — Кулеба

Украинцам планируют запретить въезд на территорию страны из-за границы без прохождения теста на коронавирус.

— Уже скоро въезд граждан на территорию Украины будет привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но, с другой стороны, мы не можем допустить лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дмитрий Кулеба также прокомментировал негативную реакцию украинцев на возвращение соотечественников из-за границы.

Он отметил, что эти люди так же имеют право быть дома, поскольку это гарантирует Конституция Украины.

Однако Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас Мининфраструктуры вместе с Минздравом должны совместно обеспечить надлежащий контроль по прибытию этих граждан на территорию Украины.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сотрудники Нацполиции вместе с эпидемиологами будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Источник: Укринформ

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