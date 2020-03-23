В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Умершей оказалась 65-летняя жительница из села Чукаловка. Она находилась в областной инфекционной больнице с подозрением на Covid-19. Соответствующие тесты уже передали в Киев, результаты получат 24 марта.

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К слову, 19 марта в Ивано-Франковской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Covid-19 обнаружили у 56-летней жительницы Ивано-Франковска. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии, поскольку долгое время занималась самолечением.